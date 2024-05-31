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Частина пенсіонерів у червні отримають підвищені виплати за два місяці

Фото: працюючі пенсіонери отримають збільшені виплати в червні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

З 1 квітня 2024 року працюючим пенсіонерам проведено автоматичний перерахунок пенсії. У червні вони отримають збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).

Як зазначили в прес-службі, перерахунок провели пенсіонерам, які після призначення/попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу, або менше ніж 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки.

Право на проведення такого перерахунку визначає страховий стаж, набутий станом на 1 березня, у тому числі у січні-лютому 2024 року.

"Оскільки до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відомості про сплату єдиного внеску за I квартал 2024 року надійшли у травні, перерахунок працюючим пенсіонерам проведено саме у травні", - йдеться в повідомленні ПФУ.

Нагадаємо, за даними ПФУ, станом на 1 квітня 2024 року в Україні серед 10,2 млн пенсіонерів продовжували працювати 2,7 млн осіб. Середній розмір пенсій в цілому по Україні становив 5 743 гривень, у працюючих пенсіонерів - 6 094,28 гривень. З початку року середня виплата працюючим пенсіонерам зросла на 7,7% (на 433 гривень).

Автоматичний перерахунок пенсій з урахуванням збільшеного стажу з 1 квітня відбувся для 654 тисяч працюючих пенсіонерів.

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