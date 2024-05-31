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Часть пенсионеров в июне получат повышенные выплаты за два месяца

Фото: работающие пенсионеры получат увеличенные выплаты в июне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

С 1 апреля 2024 года работающим пенсионерам произведен автоматический перерасчет пенсии. В июне они получат увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие два месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Как отметили в пресс-службе, перерасчет провели пенсионерам, которые после назначения/предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа, или менее 24 месяцев, но после назначения или предварительного перерасчета пенсии прошло два года.

Право на проведение такого перерасчета определяет страховой стаж, приобретенный по состоянию на 1 марта, в том числе в январе-феврале 2024 года.

"Поскольку в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования сведения об уплате единого взноса за I квартал 2024 года поступили в мае, перерасчет работающим пенсионерам произведен именно в мае", - говорится в сообщении ПФУ.

Напомним, по данным ПФУ, по состоянию на 1 апреля 2024 года в Украине среди 10,2 млн пенсионеров продолжали работать 2,7 млн человек. Средний размер пенсий в целом по Украине составил 5743 гривен, у работающих пенсионеров - 6094,28 гривен. С начала года средняя выплата работающим пенсионерам выросла на 7,7% (на 433 грн.).

Автоматический перерасчет пенсий с учетом увеличенного стажа с 1 апреля проведен для 654 тысяч работающих пенсионеров.

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