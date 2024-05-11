Частина озброєння з попереднього пакету допомоги США вже на позиціях ЗСУ, - Білий дім

"Дещо з першого пакету оборонної допомоги, який ми оголосили в рамках закону про додаткове фінансування того ж дня, деякі з цих речей вже перебувають у розпорядженні бійців ЗСУ", - заявив Кірбі.

За його словами, він не має права з міркувань оперативної безпеки повідомляти, яке саме озброєння вже спрямоване в Україну, а яке ще перебуває на шляху до країни, яка захищається від агресії РФ.

При цьому спікер Білого дому визнав, що прискорити доставку дозволило розміщення багатьох пунктів військової допомоги на складах США та НАТО у Європі.