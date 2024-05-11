Часть вооружения с предыдущего пакета помощи США уже на позициях ВСУ, - Белый дом

"Кое-что из первого пакета оборонной помощи, который мы объявили в рамках закона о дополнительном финансировании в тот же день, некоторые из этих вещей уже находятся в распоряжении бойцов ВСУ", - заявил Кирби.

По его словам, он не в праве из соображений оперативной безопасности сообщать, какое именно вооружение уже направлено в Украину, а какое еще находится на пути в страну, которая защищается от агрессии РФ.

При этом спикер Белого дома признал, что ускорить доставку позволило расположение многих пунктов военной помощи на складах США и НАТО в Европе.