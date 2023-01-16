Частина "Платформи за життя та мир" все ще орієнтується на Медведчука, - експерт

"Голосування за позбавлення Віктора Медведчука депутатського мандата показало, що частина "Платформи за життя та мир" все ще орієнтується на кума Путіна. І це після майже року війни, після десятків тисяч загиблих, після нелюдських терактів путінського режиму - останній з яких у Дніпрі… Але депутатам-медведчуківцям це все байдуже. Дивіться. Перед голосуванням за припинення повноважень Медведчука і Ко голова депгрупи Бойко чітко і привселюдно заявив, що рішення про позбавлення мандатів цих нардепів є правильним, і що вони не мають права залишатися народними депутатами", - заявила експерт.

Проте, за її словами, четверо народних депутатів, які були присутні на засідання Верховної ради 13 січня, відмовилися це зробити та на момент голосування за постанову покинули залу пленарних засідань. Деякі навіть витягли свої картки, немовби їх взагалі не було на засіданні ВР.

"Мова йде про Олександра Колтуновича, Василя Німченка, Віктора Чорного та Нестора Шуфрича. Це найближчі до Віктора Медведчука нардепи, які навіть після його затримання та обміну продовжують орієнтуватися саме на нього", - зазначила вона.

Експерт також нагадала про зв’язки цих народних депутатів з кумом Путіна Медведчуком: Колтунович - "економіст" Медведчука, був керівником економічних програм його "Українського вибору"; Німченко - "юрист" Медведчука, був заступником голови УВ; Чорний - "силовик" Медведчука, був його особистим охоронцем, а потім - керівником його охоронної компанії "Шторм"; Шуфрич - бізнес-партнер, давній друг та соратник кума Путіна.

"І тут виникає велике питання, чому ці відверті медведчуківці досі так чудово почувають себе у країні, куди вони привели війну? Що вони продовжують робити у Верховній раді? І чому вони досі не ходять по допитах до правоохоронних органів?” - резюмувала вона.

Нагадаємо, Верховна рада 13 січня своїм рішенням позбавила депутатського мандату зрадника України Віктора Медведчука. Також до списку потрапили Тарас Козак, Андрій Деркач та Ренат Кузьмін.