UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Частина Одеси залишилася без води: у чому причина

Фото: частина Одеси сьогодні залишилася без води (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Частина Одеси сьогодні, 21 січня, залишилася без водопостачання. Причиною цього стали ремонтні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий водоканал.

Майже два десятки вулиць в Одесі сьогодні були відключення від водопостачання через аварійні роботи. Частину адрес вже підключили, проте на 10 вулицях ще тривають роботи.

Планується, що в Одесі повністю відновлять водопостачання до 19:00.

Натисніть на зображення, аби переглянути детальніше

Фото: в Одесі обіцяють ввечері відновити водопостачання (скриншот infoxvod.com.ua)

Нагадаємо, 19 січня Одеса та область повернулася до погодинних графіків відключень світла. Наразі у регіоні діють графіки "4 через 4".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаВодопостачання