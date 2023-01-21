Частина Одеси залишилася без води: у чому причина

Частина Одеси сьогодні, 21 січня, залишилася без водопостачання. Причиною цього стали ремонтні роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий водоканал.
Майже два десятки вулиць в Одесі сьогодні були відключення від водопостачання через аварійні роботи. Частину адрес вже підключили, проте на 10 вулицях ще тривають роботи.
Планується, що в Одесі повністю відновлять водопостачання до 19:00.
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Фото: в Одесі обіцяють ввечері відновити водопостачання (скриншот infoxvod.com.ua)
Нагадаємо, 19 січня Одеса та область повернулася до погодинних графіків відключень світла. Наразі у регіоні діють графіки "4 через 4".
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