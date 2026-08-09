Частина Одеси залишилася без світла через атаку РФ, електротранспорт не працює

У ДТЕК повідомили, що через локальну аварію в мережі без електропостачання залишилися Одеський, Приморський, Хаджибейський та Пересипський райони.

Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Також тимчасово відсутнє водопостачання для всіх споживачів, окрім ж/м "Пересип", "Слобідка", "Застава" та колишнього ж/м "Ленселище".

Також через нічну атаку Росії рух електротранспорту в Одесі тимчасово призупинено.

У міськраді опублкували перелікї міських маршрутних автобусів, які дублюють роботу електротранспорту.

Фото: t.me/odesacityofficial

Зокрема, на трамвайному маршруті №20 "Херсонський сквер - Хаджибейський лиман" курсує автобус.

На тролейбусному маршруті №8 "Залізничний вокзал - Суперфосфатний завод" буде організовано роботу двох соціальних автобусів.