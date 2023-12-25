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Частина Одеси залишилася без світла

Фото: частина Одеси залишилася без світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Частина Хаджибейського району Одеси залишилася без електропостачання сьогодні, 25 грудня, увечері. Причину встановлюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДТЕК Одеські електромережі.

"25 грудня о 16:56 сталося аварійне відключення обладнання на одній з підстанцій Одеси. Тимчасово без світла залишилася частина Хаджибейського району (мікрорайон Черемушки)", - зазначають у ДПЕК.

За інформацією компанії, на місце вже прибули спеціалісти. Вони встановлюють причину відключення світла.

Насамперед вони спробують відновити електропостачання для об'єктів критичної інфраструктури та клієнтів за допомогою резервних джерел живлення, де це можливо.

Орієнтовний час повернення світла у ДТЕК обіцяють повідомити додатково.

Загроза відключень світла через обстріли

Нагадаємо, минулої зими по всій Україні запроваджували графіки відключень світла. Це був вимушений захід, оскільки росіяни регулярно били по українських об'єктах енергетичної інфраструктури.

Цієї осені українські чиновники неодноразово наголошували, що енергосистема готова до зими. При цьому відключення світла не планують вводити, якщо не буде серйозних пошкоджень в результаті обстрілів.

Директор компанії YASNO Сергій Коваленко нещодавно заявляв, що якщо буде комфортна погода, то зиму українці можуть пройти без відключень світла.

 

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Одесавимкнення світла