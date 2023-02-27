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Частина Одеси через проблеми з електрикою залишається без води: де саме

Фото: частина Одеси через проблеми з електрикою залишається без води (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Одесі сьогодні, 27 лютого відсутнє водопостачання в Приморському районі через проблеми з електрикою в місті. Також можливий понижений тиск у Малиновському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Інфоксводоканал".

"Сьогодні зранку на Одещині сталося аварійне відключення високовольтної лінії, через що тимчасово без світла залишились майже всі райони Одеси та Одеський район. У зв’язку із цим були знеструмлені насосні станції філії "Інфоксводоканал" та виникли перебої у водопостачанні споживачів", - йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що для відновлення водопостачання переважна більшість насосних станцій була переведена на роботу від генераторів.

"Проте значна потужність та технологічні умови роботи деяких насосних станцій не дають можливості використання на них джерел автономного живлення", - пояснюють в повідомленні.

Тож мешканців деяких районів попереджають про проблеми з водопостачанням.

"Станом на 11:45 через відсутність електроенергії на одній із насосних станцій без водопостачання залишаються споживачі Приморського району міста Одеси, також можливе зниження тиску у Малиновському районі", - зазначено в повідомленні.

Тим часом енергетики продовжують роботи для найшвидшого вирішення цього питання у найближчі години.

Нагадаємо, що сьогодні майже вся Одеса та Одеський район залишилися без світла внаслідок аварійного відключення високовольтної лінії. У місті зупинилися трамваї та тролейбуси, фіксуються проблеми з водопостачанням.

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ОдесаЕлектроенергіяВодопостачання