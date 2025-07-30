Частина Очакова залишилася без газу через обстріл РФ

"У прифронтовому Очакові під час ворожого обстрілу було пошкоджено газопровід. Внаслідок цього більше сотні клієнтів залишись без газу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що працівники Миколаївської філії оперативно локалізували аварійну ситуацію та намагаються якомога швидше повернути газ в оселі містян. Однак роботу ускладнюють регулярні масовані обстріли росіян.

"Про результати відновлення газопостачання буде проінформовано пізніше", - додали в компанії.