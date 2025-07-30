Часть Очакова осталась без газа из-за обстрела РФ

В Очакове Николаевской области во время российского обстрела 30 июля был поврежден газопровод. Часть города осталась без газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Николаевского филиала "Газсети".
"В прифронтовом Очакове во время вражеского обстрела был поврежден газопровод. В результате более сотни клиентов остались без газа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работники Николаевского филиала оперативно локализовали аварийную ситуацию и пытаются как можно скорее вернуть газ в дома горожан. Однако работу затрудняют регулярные массированные обстрелы россиян.
"О результатах восстановления газоснабжения будет проинформировано позже", - добавили в компании.
Напомним, сегодня ночью, 30 июля, российские войска обстреляли из реактивной системы залпового огня Очаков Николаевской области.
В результате обстрела в городе повреждены 11 частных домов, один многоквартирный дом, три автомобиля и пять хозяйственных построек.
По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, также из-за вражеской атаки возник пожар сухой травы и одной из поврежденных построек. Пострадавших нет.