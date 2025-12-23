Частина міста без комунікацій і транспорту: що відбувається у Тернополі після атаки РФ

Що відомо про ситуацію в Тернополі

"Через ракетну атаку по енергооб'єктах тривають аварійні вимкнення електроенергії по всій країні, зокрема і в Тернополі", - повідомив мер міста.

Він додав, що для подачі води та тепла комунальні служби перемикають системи на резервне живлення.

"Після цього вода і тепло поступово відновляться", - пояснив Надал.

Крім того, у зв'язку з аварійним вимкненням світла, у місті не працюють тролейбуси.

"Замість них збільшена кількість автобусів на маршрутах", - наголосив очільник Тернополя.

Він розповів також, що "енергетики поступово відновлюють електропостачання".

"Частина міста вже зі світлом, протягом дня будуть відновлювати для інших", - поділився посадовець.

Насамкінець він зауважив, що "в частині міст України ще триває повітряна тривога і це теж впливає на відновлення".

Публікація Надала (скриншот: facebook.com/Nadal.Sergij)

Ситуація зі світлом у Тернопільській області

Згідно з інформацією Тернопільської обласної державної (військової) адміністрації, через масовану атаку РФ було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури України.

"Внаслідок цього постраждали й жителі Тернопільської області: від електропостачання відключено 280 тис. абонентів", - повідомили у прес-службі ОДА (ОВА) у Facebook.

Зазначається, що об'єкти критичної інфраструктури підключені через генератори.

"Обленерго працює над тим, щоб якомога швидше відновити електропостачання. Очікуваний час заживлення головних об'єктів критичної інфраструктури - через 3-4 години", - розповіли громадянам.

Уточнюється, що органам місцевого самоврядування у разі тривалого відключення електроенергії потрібно бути готовим до відкриття пунктів незламності.

"В області таких є 347. На постійній основі в адмінбудівлях органів місцевого самоврядування та виконавчої влади працює 43 пункти незламності", - підсумували в обласній держадміністрації.

Публікація Тернопільської ОДА (скриншот: facebook.com/oda.te.gov.ua)

Основне про масовану атаку РФ

Сьогодні, 23 грудня, впродовж ночі та ранку війська РФ здійснили черговий комбінований удар по території України, використавши ударні безпілотники та ракети.

Станом на 07:50 у більшості регіонів було запроваджено аварійні відключення електроенергії.

За словами прем'єр-міністра України Юлії Свириденко, це був "свідомий, цинічний, російський удар напередодні Різдва".

"У той час, коли люди готуються до свята, ворог намагався залишити українські родини без світла, тепла і відчуття безпеки", - наголосила вона.

Очільниця уряду повідомила також, що найбільше внаслідок атаки постраждали енергетичні об'єкти у західних областях України.

Тим часом президент Володимир Зеленський розповів, що під час атаки ворогом було застосовано більш ніж 650 дронів (значна частина - "Шахеди") й понад три десятки ракет.

В цілому, за його словами, під удар потрапили щонайменше 13 областей Україну.

Очільник України повідомив, що "цей російський удар надзвичайно ясно сигналізує про російські пріоритети".

"Удар перед Різдвом, коли люди хочуть побути просто зі своїми рідними, вдома, в безпеці. Удар фактично в розпал перемовин, які ведуться, щоб завершити цю війну. Путін ніяк не може змиритися з тим, що треба перестати вбивати", - зауважив Зеленський.

Насамкінець він наголосив: це означає, що "світ тисне на Росію недостатньо" й "зараз треба реагувати".