Часть города без коммуникаций и транспорта: что происходит в Тернополе после атаки РФ

В Тернополе в результате ракетной атаки РФ по энергообъектам Украины продолжаются аварийные отключения света. Есть проблемы с подачей воды и тепла, а также движением некоторого транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы города Сергея Надала в Facebook.
"Из-за ракетной атаки по энергообъектам продолжаются аварийные отключения электроэнергии по всей стране, в том числе и в Тернополе", - сообщил мэр города.
Он добавил, что для подачи воды и тепла коммунальные службы переключают системы на резервное питание.
"После этого вода и тепло постепенно восстановятся", - объяснил Надал.
Кроме того, в связи с аварийным отключением света, в городе не работают троллейбусы.
"Вместо них увеличено количество автобусов на маршрутах", - подчеркнул глава Тернополя.
Он рассказал также, что "энергетики постепенно восстанавливают электроснабжение".
"Часть города уже со светом, в течение дня будут восстанавливать для других", - поделился чиновник.
В завершение он отметил, что "в части городов Украины еще продолжается воздушная тревога и это тоже влияет на восстановление".
Согласно информации Тернопольской областной государственной (военной) администрации, из-за массированной атаки РФ были повреждены объекты энергетической инфраструктуры Украины.
"В результате этого пострадали и жители Тернопольской области: от электроснабжения отключено 280 тыс. абонентов", - сообщили в пресс-службе ОГА (ОВА) в Facebook.
Отмечается, что объекты критической инфраструктуры подключены через генераторы.
"Облэнерго работает над тем, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение. Ожидаемое время запитки главных объектов критической инфраструктуры - через 3-4 часа", - рассказали гражданам.
Уточняется, что органам местного самоуправления в случае длительного отключения электроэнергии нужно быть готовым к открытию пунктов несокрушимости.
"В области таких есть 347. На постоянной основе в админзданиях органов местного самоуправления и исполнительной власти работает 43 пункта несокрушимости", - подытожили в областной госадминистрации.
Сегодня, 23 декабря, в течение ночи и утра войска РФ осуществили очередной комбинированный удар по территории Украины, использовав ударные беспилотники и ракеты.
По состоянию на 07:50 в большинстве регионов были введены аварийные отключения электроэнергии.
По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, это был "сознательный, циничный, российский удар накануне Рождества".
"В то время, когда люди готовятся к празднику, враг пытался оставить украинские семьи без света, тепла и ощущения безопасности", - подчеркнула она.
Глава правительства сообщила также, что больше всего в результате атаки пострадали энергетические объекты в западных областях Украины.
Между тем президент Владимир Зеленский рассказал, что во время атаки врагом было применено более 650 дронов (значительная часть - "Шахеды") и более трех десятков ракет.
В целом, по его словам, под удар попали по меньшей мере 13 областей Украины.
Глава Украины сообщил, что "этот российский удар чрезвычайно ясно сигнализирует о российских приоритетах".
"Удар перед Рождеством, когда люди хотят побыть просто со своими родными, дома, в безопасности. Удар фактически в разгар переговоров, которые ведутся, чтобы завершить эту войну. Путин никак не может смириться с тем, что надо перестать убивать", - отметил Зеленский.
В завершение он подчеркнул: это означает, что "мир давит на Россию недостаточно" и "сейчас нужно реагировать".
Напомним, согласно информации национальной энергетической компании "Укрэнерго", ночью и утром враг совершил очередную - девятую с начала года - массированную атаку на энергосистему Украины.
Как следствие, по состоянию на утро, почти полностью обесточены потребители в трех областях.
