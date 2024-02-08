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Частина Миколаєва залишилася без тепла через нічну атаку дронів

Фото: частина Миколаєва залишилася без тепла 8 лютого (facebook.com/infovlgas.com.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Миколаїв частково залишився без опалення сьогодні, 8 лютого. Причиною цього стала ворожа атака дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Миколаївської ТЕЦ.

Внаслідок нічної атаки безпілотників на Миколаїв було пошкоджено повітряну магістраль Миколаївської ТЕЦ. Фахівці вже розпочали ремонтні роботи.

Без опалення залишилися дев'ять житлових будинків. Завершити ремонт планують до 17:00 сьогодні.

Що відомо про нічну атаку

Цієї ночі окупанти знову атакували Україну "Шахедами". Загарбники випустили 17 ударних безпілотників, сили ППО знищили 11 дронів.

В Одесі ворожий дрон влучив у недобудовану багатоповерхівку, також пошкоджений навчальний заклад.

У Миколаєві був приліт "Шахедів" по приватному сектору. Там спалахнула потужна пожежа. На щастя, без постраждалих. 

За словами мера Миколаєва, внаслідок атаки пошкоджено 20 житлових будинків - приватні та багатоповерхові, офісні приміщення, приватне підприємство. Також пошкоджене комунальне підприємство.

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МиколаївАтака дронів