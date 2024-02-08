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Часть Николаева осталась без тепла из-за ночной атаки дронов

Фото: часть Николаева осталась без тепла 8 февраля (facebook.com/infovlgas.com.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Николаев частично остался без отопления сегодня, 8 февраля. Причиной этого стала вражеская атака дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Николаевской ТЭЦ.

В результате ночной атаки беспилотников на Николаев была повреждена воздушная магистраль Николаевской ТЭЦ. Специалисты уже приступили к ремонтным работам.

Без отопления осталось девять жилых домов. Завершить ремонт планируют к 17:00 сегодня.

Что известно о ночной атаке

Этой ночью оккупанты снова атаковали Украину "Шахедами". Захватчики выпустили 17 ударных беспилотников, силы ПВО уничтожили 11 дронов.

В Одессе вражеский дрон попал в недостроенную многоэтажку, также повреждено учебное заведение.

В Николаеве был прилет "Шахедов" по частному сектору. Там вспыхнул мощный пожар. К счастью, без пострадавших.

По словам мэра Николаева, в результате атаки повреждены 20 жилых домов - частные и многоэтажные, офисные помещения, частное предприятие. Также повреждено коммунальное предприятие.

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НиколаевАтака дронов