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Частина Миколаєва без світла: що сталося

Фото: частина Миколаєва без світла 26 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Частина міста Миколаїв залишилася без світла у неділю, 26 листопада. Сталося аварійне знеструмлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Миколаївобленерго" у Facebook.

"Відбулося аварійне знеструмлення Промзони та Намиву. Будь ласка, без паніки! Енергетики працюють, чекаємо на заживлення", - йдеться у повідомленні.

У коментарях публікації жителі Миколаєва також пишуть, що частково зникло світло на вулиці Театральній. Енергетики припускають, що сталося аварійне відключення.

Також спостерігають проблеми з електропостачанням у населеному пункті Новошмідтівка.

Ситуація зі світлом в Україні

Наразі ситуація зі світлом в Україні стабільна, відключень електроенергії немає. Але через постійні російські обстріли у прифронтових регіонах спостерігаються перебої. Також декілька днів тому "Укренерго" зафіксувало дефіцит в енергосистемі. Тому українців просять бути заощадливими.

Вчора через масовану атаку дронів у Києві та області сталися відключення світла. Без світла були сотні будинків у столиці та тисячі сімей в області.

Чи чекати українцям відключень світла через мороз - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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Миколаїввідключеня світлаЕлектроенергія