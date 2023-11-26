Часть Николаева без света: что произошло

"Произошло аварийное обесточивание Промзоны и Намыва. Пожалуйста, без паники! Энергетики работают, ждем заживления", - говорится в сообщении.

В комментариях публикации жители Николаева также пишут, что частично исчез свет на улице Театральной. Энергетики предполагают, что произошло аварийное отключение.

Также наблюдаются проблемы с электроснабжением в населенном пункте Новошмидтовка.

Ситуация со светом в Украине

Пока ситуация со светом в Украине стабильная, отключений электроэнергии нет. Но из-за постоянных российских обстрелов в прифронтовых регионах наблюдаются перебои. Также несколько дней назад "Укрэнерго" зафиксировало дефицит в энергосистеме. Поэтому украинцев просят быть экономными.

Вчера из-за массированной атаки дронов в Киеве и области произошли отключения света. Без света находились сотни домов в столице и тысячи семей в области.

Ждать ли украинцам отключений света из-за мороза - узнайте в материале РБК-Украина.