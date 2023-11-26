Частина Миколаєва без світла: що сталося

Частина міста Миколаїв залишилася без світла у неділю, 26 листопада. Сталося аварійне знеструмлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Миколаївобленерго" у Facebook.

"Відбулося аварійне знеструмлення Промзони та Намиву. Будь ласка, без паніки! Енергетики працюють, чекаємо на заживлення", - йдеться у повідомленні.

У коментарях публікації жителі Миколаєва також пишуть, що частково зникло світло на вулиці Театральній. Енергетики припускають, що сталося аварійне відключення.

Також спостерігають проблеми з електропостачанням у населеному пункті Новошмідтівка.

Ситуація зі світлом в Україні

Наразі ситуація зі світлом в Україні стабільна, відключень електроенергії немає. Але через постійні російські обстріли у прифронтових регіонах спостерігаються перебої. Також декілька днів тому "Укренерго" зафіксувало дефіцит в енергосистемі. Тому українців просять бути заощадливими.

Вчора через масовану атаку дронів у Києві та області сталися відключення світла. Без світла були сотні будинків у столиці та тисячі сімей в області.

Чи чекати українцям відключень світла через мороз - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.