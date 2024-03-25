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Частина Львова залишилася без світла через аварійні відключення

Львів, Понеділок 25 березня 2024 18:39
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Частина Львова залишилася без світла через аварійні відключення Ілюстративне фото: у львові аварійні відключення світла на низці вулиць (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Львові частина вулиць залишилася без електропостачання. Причиною є аварійні відключення.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі "Твоє місто" розповіли у пресслужбі "Львівобленерго".

Як зазначили енергетики, аварійні відключення запровадили на таких вулицях:

  • Кульпарківська;
  • Староєврейська;
  • Личаківська;
  • Пекарська;
  • Митна;
  • Братів Рогатинців;
  • Соборна;
  • Кобринської;
  • Сербська;
  • Театральна;
  • по просп. Свободи;
  • пл. Міцкевича.

Електропостачання на більшості вулиць обіцяють повернути близько 19:00. При цьому відключення не пов'язані з російськими ударами, уточнили у "Львівобленерго".

Обстріли Львова та області

Нагадаємо, вчора, 24 березня, російські окупанти вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні.

Зокрема, під атакою була Львівська область. Там ворог влучив по об'єкту критичної інфраструктури. Після атаки почалася пожежа.

Вже вранці 24 березня росіяни знову вдарили по Львівській області, але цього разу "Кинджалами". Були влучання по тому ж об'єкту критичної інфраструктури.

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