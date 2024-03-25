Частина Львова залишилася без світла через аварійні відключення

У Львові частина вулиць залишилася без електропостачання. Причиною є аварійні відключення.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в коментарі " Твоє місто " розповіли у пресслужбі "Львівобленерго".

Електропостачання на більшості вулиць обіцяють повернути близько 19:00. При цьому відключення не пов'язані з російськими ударами, уточнили у "Львівобленерго".

Обстріли Львова та області

Нагадаємо, вчора, 24 березня, російські окупанти вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні.

Зокрема, під атакою була Львівська область. Там ворог влучив по об'єкту критичної інфраструктури. Після атаки почалася пожежа.

Вже вранці 24 березня росіяни знову вдарили по Львівській області, але цього разу "Кинджалами". Були влучання по тому ж об'єкту критичної інфраструктури.

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