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Часть Львова осталась без света из-за аварийных отключений

Львов, Понедельник 25 марта 2024 18:39
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Часть Львова осталась без света из-за аварийных отключений Иллюстративное фото: во ЛЬвове аварийные отключения света на ряде улиц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Во Львове часть улиц осталась без электроснабжения. Причиной являются аварийные отключения.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии "Твоє місто" рассказали в пресс-службе "Львівобленерго".

Как отметили энергетики, аварийные отключения ввели на таких улицах:

  • Кульпарковская;
  • Староеврейская;
  • Лычаковская;
  • Пекарская;
  • Мытная;
  • Братьев Рогатинцев;
  • Соборная;
  • Кобринской;
  • Сербская;
  • Театральная;
  • на просп. Свободы;
  • пл. Мицкевича.

Электроснабжение на большинстве улиц обещают вернуть в районе 19:00. При этом отключения не связаны с российскими ударами, уточнили в "Львівобленерго".

Обстрелы Львова и области

Напомним, вчера, 24 марта, российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине.

В частности, под атакой находилась Львовская область. Там враг попал по объекту критической инфраструктуры. После атаки начался пожар.

Уже утром 24 марта россияне снова ударили по Львовской области, но на этот раз "Кинжалами". Были попадания по тому же объекту критической инфраструктуры.

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