Частина Луцька завтра буде без води та світла

У частині Луцька завтра, 10 жовтня, тимчасово відключать електро- та водопостачання. Це пов'язано з технічними роботами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луцьку міську раду у Facebook .

Як зазначили у відомстві, завтра проводитимуть технічне обслуговування електромереж у районі вулиці Дубнівської.

Зниження тиску або часткова зупинка водопостачання можливі в:

центральній частині Луцька;

Привокзальному районі;

33, 40, 55 мікрорайонах;

в районах Теремно, Вишків та на прилеглих вулицях.

"Технічні роботи у мережах, за повідомленням "Волинебленерго", проходитимуть з 9:00 і мають бути завершені орієнтовно до 12:00", - уточнюють у міськраді.

Нагадаємо, сьогодні, 9 жовтня, через негоду в Україні сотні населених пунктів у семи регіонах залишилися без світла.