Часть Луцка завтра будет без воды и света
Фото: часть Луцка завтра будет без воды и света (Виталий Носач, РБК-Украина)
В части Луцка завтра, 10 октября, временно отключат электро- и водоснабжение. Это связано с техническими работами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луцкий городской совет в Facebook.
Как отметили в ведомстве, завтра будут проводить техническое обслуживание электросетей в районе улицы Дубнивской.
Понижение давления или частичная остановка водоснабжения возможны в:
- центральной части Луцка;
- Привокзальном районе;
- 33, 40, 55 микрорайонах;
- в районах Теремно, Вышков и на прилегающих улицах.
"Технические работы в сетях, по сообщению "Волынеблэнерго", будут проходить с 9:00 и должны быть завершены ориентировочно до 12:00", - уточняют в горсовете.
Напомним, сегодня, 9 октября, из-за непогоды в Украине сотни населенных пунктов в семи регионах остались без света.
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