Фото: часть Луцка завтра будет без воды и света (Виталий Носач, РБК-Украина)

В части Луцка завтра, 10 октября, временно отключат электро- и водоснабжение. Это связано с техническими работами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луцкий городской совет в Facebook.

Как отметили в ведомстве, завтра будут проводить техническое обслуживание электросетей в районе улицы Дубнивской. Понижение давления или частичная остановка водоснабжения возможны в: центральной части Луцка;

Привокзальном районе;

33, 40, 55 микрорайонах;

в районах Теремно, Вышков и на прилегающих улицах. "Технические работы в сетях, по сообщению "Волынеблэнерго", будут проходить с 9:00 и должны быть завершены ориентировочно до 12:00", - уточняют в горсовете. Напомним, сегодня, 9 октября, из-за непогоды в Украине сотни населенных пунктов в семи регионах остались без света.