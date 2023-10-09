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Часть Луцка завтра будет без воды и света

Луцк, Понедельник 09 октября 2023 21:41
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Часть Луцка завтра будет без воды и света Фото: часть Луцка завтра будет без воды и света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В части Луцка завтра, 10 октября, временно отключат электро- и водоснабжение. Это связано с техническими работами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луцкий городской совет в Facebook.

Как отметили в ведомстве, завтра будут проводить техническое обслуживание электросетей в районе улицы Дубнивской.

Понижение давления или частичная остановка водоснабжения возможны в:

  • центральной части Луцка;
  • Привокзальном районе;
  • 33, 40, 55 микрорайонах;
  • в районах Теремно, Вышков и на прилегающих улицах.

"Технические работы в сетях, по сообщению "Волынеблэнерго", будут проходить с 9:00 и должны быть завершены ориентировочно до 12:00", - уточняют в горсовете.

Напомним, сегодня, 9 октября, из-за непогоды в Украине сотни населенных пунктов в семи регионах остались без света.

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Луцк вимкнення світла Водоснабжение
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