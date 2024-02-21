Частина Кривого Рогу лишилась без тепла. Глава ОВА назвав причини

Частина будинків Кривого Рогу лишилась без тепла. Є кілька причин, що спровокували збій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака .

"Ворожі удари дають про себе знати. Без тепла - частина будинків Кривого Рогу. Аварійні бригади працюють цілодобово. Відновлюють мережі, аби якнайшвидше повернути послугу людям", - повідомив Лисак.

За його словами, причин, які спровокували сьогоднішній збій, декілька.

"Перша - підрив Каховської ГЕС. Води для наповнення систем не було. Відтак, фахівці не мали змоги провести необхідні випробування. Друга - перебої з електрикою, які виникали після атак агресора. Вони провокували перепади й у теплосистемі", - наголосив глава ОВА,

Лисак заявив, що нині тримає ситуацію на особистому контролі.

"Сьогодні за моїм дорученням місто відвідав профільний заступник. Відбулася велика нарада щодо нагальної ситуації", - пояснив він.

Начальник ОВА також зауважив, що містянам, чиї квартири були без опалення, проведуть перерахунок.

Обстріли у Кривому Розі

Нагадаємо, що в ніч на суботу, 3 лютого, російські загарбники атакували Кривий Ріг ударними дронами-камікадзе "Шахед". Кілька БпЛА влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури, спалахнули пожежі, без світла в регіоні опинилися близько 15 тисяч людей.

Пізніше енергетики відновили електропостачання у Криворізькому районі. Загарбники знову спробували атакувати район і місто ракетою, але Сили оборони її збили.

За день до цього у Кривому Розі внаслідок російських обстрілів була пошкоджена підстанція "Укренерго".

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