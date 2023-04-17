Частина країн G7 домовилися витіснити Росію з ринку ядерної енергетики

Відповідний альянс утворили Велика Британія, Сполучені Штати, Канада, Японія та Франція під час форуму G7 з ядерної енергетики в Саппоро.

"П'ять країн будуть використовувати відповідні ресурси і можливості цивільних ядерних енергетичних секторів кожної країни, щоб підірвати контроль Росії над ланцюжками поставок", - йдеться у заяві уряді.

Країни "Великої сімки" зазначають, що головна мета угоди повністю виштовхнути російського диктатора Володимира Путіна з ринку ядерного палива та забрати ще один спосіб фінансування війни проти України.

G7 пояснює, що країни планують розвивати спільні ланцюжки постачання уранового палива, при цьому ізолюючи Росію.

"Угода зміцнить наші сектори ядерної енергетики, що є ключем до підвищення внутрішньої енергетичної безпеки та зниження рахунків за електроенергію для британських сімей. Ядерне паливо необхідне для роботи атомних електростанцій, які забезпечують близько 15% електропостачання Великобританії", - пояснює британський уряд.

Нагадаємо, глави МЗС країн "Великої сімки" домовилися посилити контроль за обходом санкцій проти Росії та постачаннями зброї російській армії.

Також зазначимо, що ЄС готує 11 пакет санкцій проти Росії, який буде направлений на закриття лазівок для Москви.

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