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Часть стран G7 договорились вытеснить Россию с рынка ядерной энергетики

Фото: в G7 договорились вытеснить Россию с рынка ядерной энергетики (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Ряд стран G7 договорились ослабить влияние России на международный рынок ядерной энергетики и создали альянс для скорейшего вытеснения РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правительства Великобритании.

Соответствующий альянс образовали Великобритания, Соединенные Штаты, Канада, Япония и Франция во время форума G7 по ядерной энергетике в Саппоро.

"Пять стран будут использовать соответствующие ресурсы и возможности гражданских ядерных энергетических секторов каждой страны, чтобы подорвать контроль России над цепочками поставок", - говорится в заявлении правительства.

Страны "Большой семерки" отмечают, что главная цель соглашения полностью вытолкнуть российского диктатора Владимира Путина с рынка ядерного топлива и забрать еще один способ финансирования войны против Украины.

G7 объясняет, что страны планируют развивать совместные цепочки поставок уранового топлива, при этом изолируя Россию.

"Соглашение укрепит наши сектора ядерной энергетики, что является ключом к повышению внутренней энергетической безопасности и снижению счетов за электроэнергию для британских семей. Ядерное топливо необходимо для работы атомных электростанций, обеспечивающих около 15% электроснабжения Великобритании", - объясняет британское правительство.

Напомним, главы МИД стран "Большой семерки" договорились усилить контроль за обходом санкций против России и поставками оружия российской армии.

Также отметим, что ЕС готовит 11-й пакет санкций против России, который будет направлен на закрытие лазеек для Москвы.

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