Частина Київської області залишиться без вуличного освітлення

"У звʼязку критичною ситуацією в енергосистемі держави та необхідністю максимальної економії електроенергії, прийнято рішення про тимчасове відключення вуличного освітлення в Броварах, Княжичах та Требухові з 22 травня до стабілізації ситуації", - повідомив він.

При цьому міський голова попросив мешканців завчасно планувати вечірній час та з розумінням поставитись до поточної ситуації.