Часть Киевской области останется без уличного освещения

"В связи критической ситуацией в энергосистеме государства и необходимостью максимальной экономии электроэнергии, принято решение о временном отключении уличного освещения в Броварах, Княжичах и Требухове с 22 мая до стабилизации ситуации", - сообщил он.

При этом городской голова попросил жителей заблаговременно планировать вечернее время и с пониманием отнестись к текущей ситуации.