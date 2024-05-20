У Київській області зменшать вуличне освітлення і просять бізнес "прикрутити" світло

У Київській області зменшать вуличне освітлення у вечірній та нічний час, а бізнес просять заощадливо використовували електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації.

"Рекламні вивіски, підсвітки фасадів біля кафе та магазинів, освітлення торгових залів - це все прошу звести до мінімуму. Не може бути ситуації, коли просимо економити побутових споживачів, в цей час інші не обмежують використання електроенергії. Допомога енергетикам - спільна відповідальність", - зазначив він.

Глава Київської ОВА Руслан Кравченко також звернувся до органів місцевого самоврядування з проханням активніше працювати з бізнесом щодо необхідності ощадливого використання зовнішнього освітлення.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, після поновлення російських обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури в Україні спостерігається дефіцит електроенергії.

У вівторок, 21 травня, в Україні цілу добу діятимуть графіки відключення світла. Це стосується як населення, так і промислових споживачів.

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