Частина Києва залишилася без світла: в чому причина

У Києві в деяких районах зникло світло. Енергетики попереджають про аварійні відключення в Святошинському районі та на Борщагівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК Київські електромережі.

В чому причина відключень

Аварійне відключення сталося близько 13:20. Як повідомили в ДТЕК, енергетики відновлюють електропостачання для 120 будинків у Південній Борщагівці, Святошинського району столиці.

Наразі без світла у столиці залишилися 6 850 споживачів.

Для того, щоб з'явилось світло, їх перепідключать за резервною схемою до 16:00. Після чого розпочнуть ремонт основного обладнання, щоб забезпечити надійну схему електропостачання будинків.

Ситуація з енергетикою в Україні

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" зазначили, що особливо важкими з точки зору навантаження на енергосистему будуть перші тижні серпня.

Причиною тому є посилення спеки. Тому українців закликають економно використовувати електроенергію. Зокрема це стосується таких приладів як кондиціонери.

За словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, українцям не варто позбавлятися генераторів, оскільки поки невідомо, чи будуть блекаути цієї зими. Все залежить від того, чи вдасть РФ до нових ракетно-дронових атак по енергетиці України восени та взимку. При цьому в ГУР не виключають що повторення такого сценарію можливе.

Чого українцям чекати восени у разі нових атак з енергетики - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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