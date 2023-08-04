Часть Киева осталась без света: в чем причина

В Киеве в некоторых районах пропал свет. Энергетики предупреждают об аварийных отключениях в Святошинском районе и Борщаговке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Киевские электросети.

В чем причина отключений

Аварийное отключение произошло около 13:20. Как сообщили в ДТЭК, энергетики возобновляют электроснабжение для 120 домов в Южной Борщаговке, Святошинского района столицы.

В настоящее время без света в столице осталось 6 850 потребителей.

Для того чтобы появился свет, их переподключат по резервной схеме до 16:00. После чего приступят к ремонту основного оборудования, чтобы обеспечить надежную схему электроснабжения домов.

Ситуация с энергетикой в Украине

Напомним, ранее в "Укрэнерго" отметили, что особенно тяжелыми с точки зрения нагрузки на энергосистему будут первые недели августа.

Причиной тому является усиление жары. Потому украинцев призывают экономно использовать электроэнергию. В частности, это касается таких приборов как кондиционеры.

По словам главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, украинцам не стоит избавляться от генераторов, поскольку пока неизвестно, будут ли блекауты этой зимой.

Все зависит от того, примет ли РФ новые ракетно-дроновые атаки по энергетике Украины осенью и зимой. При этом в ГУР не исключают, что повторение такого сценария возможно.

Чего украинцам ждать осенью в случае новых атак по энергетике - читайте в материале РБК-Украина.

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