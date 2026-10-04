Частина Києва залишилася без гарячої води через удар по Північному мосту

"Внаслідок ворожого удару пошкоджена також тепломагістраль. Через це в Деснянському районі тимчасово не буде гарячої води", - йдеться у повідомленні.

Наразі фахівці працюють над усуненням наслідків атаки та відновленням роботи тепломережі.

Ремонтні бригади мають провести необхідні роботи, після чого гаряче водопостачання у районі буде відновлено.

Міська влада поки не назвала точний час повернення гарячої води. Він залежатиме від того, наскільки швидко фахівці зможуть усунути пошкодження тепломагістралі.