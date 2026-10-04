Частина Києва залишилася без гарячої води через удар по Північному мосту

Унаслідок ворожого удару по Північному мосту у Києві була пошкоджена тепломагістраль. Через це в одному з районів столиці тимчасово припинили подачу гарячої води.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram мера Києва Віталія Кличка.
"Внаслідок ворожого удару пошкоджена також тепломагістраль. Через це в Деснянському районі тимчасово не буде гарячої води", - йдеться у повідомленні.
Наразі фахівці працюють над усуненням наслідків атаки та відновленням роботи тепломережі.
Ремонтні бригади мають провести необхідні роботи, після чого гаряче водопостачання у районі буде відновлено.
Міська влада поки не назвала точний час повернення гарячої води. Він залежатиме від того, наскільки швидко фахівці зможуть усунути пошкодження тепломагістралі.
Нагадуємо, вранці 4 жовтня російські війська знову атакували Північний міст у Києві. Дрон влучив у дорожнє полотно.
Після удару рух частини громадського транспорту довелося змінити. Автобуси №22 та №91 з лівого на правий берег тимчасово курсують через Дарницький міст.