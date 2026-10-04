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Частина Києва залишилася без гарячої води через удар по Північному мосту

11:31 04.10.2026 Нд
1 хв
aimg Марія Науменко

Унаслідок ворожого удару по Північному мосту у Києві була пошкоджена тепломагістраль. Через це в одному з районів столиці тимчасово припинили подачу гарячої води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Внаслідок ворожого удару пошкоджена також тепломагістраль. Через це в Деснянському районі тимчасово не буде гарячої води", - йдеться у повідомленні.

Наразі фахівці працюють над усуненням наслідків атаки та відновленням роботи тепломережі.

Ремонтні бригади мають провести необхідні роботи, після чого гаряче водопостачання у районі буде відновлено.

Міська влада поки не назвала точний час повернення гарячої води. Він залежатиме від того, наскільки швидко фахівці зможуть усунути пошкодження тепломагістралі.

Нагадуємо, вранці 4 жовтня російські війська знову атакували Північний міст у Києві. Дрон влучив у дорожнє полотно.

Після удару рух частини громадського транспорту довелося змінити. Автобуси №22 та №91 з лівого на правий берег тимчасово курсують через Дарницький міст.

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Російська ФедераціяВодопостачанняУкраїнаКиївСеверный мост