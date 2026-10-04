Часть Киева осталась без горячей воды из-за удара по Северному мосту

"В результате вражеского удара повреждена также тепломагистраль. Поэтому в Деснянском районе временно не будет горячей воды", - говорится в сообщении.

Специалисты работают над устранением последствий атаки и возобновлением работы теплосети.

Ремонтные бригады должны провести необходимые работы, после чего горячее водоснабжение в районе будет возобновлено.

Городские власти пока не назвали точное время возвращения горячей воды. Он будет зависеть от того, сколь быстро специалисты смогут устранить повреждение тепломагистрали.