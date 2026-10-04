Часть Киева осталась без горячей воды из-за удара по Северному мосту

В результате вражеского удара по Северному мосту в Киеве была повреждена тепломагистраль. Поэтому в одном из районов столицы временно прекратили подачу горячей воды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram мэра Киева Виталия Кличко.
"В результате вражеского удара повреждена также тепломагистраль. Поэтому в Деснянском районе временно не будет горячей воды", - говорится в сообщении.
Специалисты работают над устранением последствий атаки и возобновлением работы теплосети.
Ремонтные бригады должны провести необходимые работы, после чего горячее водоснабжение в районе будет возобновлено.
Городские власти пока не назвали точное время возвращения горячей воды. Он будет зависеть от того, сколь быстро специалисты смогут устранить повреждение тепломагистрали.
Напомним, утром 4 октября российские войска снова атаковали Северный мост в Киеве. Дрон попал в дорожное полотно.
После удара движение части общественного транспорта пришлось сменить. Автобусы №22 и №91 с левого на правый берег временно курсируют через Дарницкий мост.