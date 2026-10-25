Частина Києва залишилась без світла через аварію

Частина Києва вранці 25 жовтня залишилася без електрики через аварію в мережі. Знеструмлення зачепило три райони столиці, а фахівці намагаються якнайшвидше повернути світло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
За інформацією енергетиків, через аварію електропостачання відсутнє в частинах Голосіївського, Солом'янського та Шевченківського районів Києва.
Фахівці вже працюють над усуненням несправності. Їхнє завдання - якнайшвидше відновити подачу електроенергії споживачам.
У ДТЕК подякували киянам за терпіння та розуміння ситуації.
Водночас у повідомленні компанії не уточнили причину аварії та не назвали орієнтовного часу повернення світла.
Нагадаємо, 25 жовтня в частині областей України діють графіки погодинних відключень електроенергії. За даними "Укренерго", обмеження запровадили через наслідки масованих російських ударів по енергетичних об'єктах.
Графіки для всіх категорій споживачів передбачені з 07:00 до 23:59 в обсязі від однієї до двох черг, а для промисловості обмеження потужності діють із 06:00 до 23:59.