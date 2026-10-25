Частина Києва залишилась без світла через аварію

Нагадаємо, 25 жовтня в частині областей України діють графіки погодинних відключень електроенергії. За даними "Укренерго", обмеження запровадили через наслідки масованих російських ударів по енергетичних об'єктах.

Графіки для всіх категорій споживачів передбачені з 07:00 до 23:59 в обсязі від однієї до двох черг, а для промисловості обмеження потужності діють із 06:00 до 23:59.