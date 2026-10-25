Часть Киева осталась без света из-за аварии

По информации энергетиков, из-за аварии электроснабжение отсутствует в частях Голосеевского, Соломенского и Шевченковского районов Киева.

Специалисты уже работают над устранением неисправности. Их задача – как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии потребителям.

В ДТЭК поблагодарили киевлян за терпение и понимание ситуации.

В то же время в сообщении компании не уточнили причину аварии и не назвали ориентировочное время возвращения света.