Частина Києва та області без світла: ворог влучив в енергооб'єкт

Аварійні відключення на Київщині

У Міненерго зазначили, що внаслідок чергової російської атаки на енергооб’єкт в окремих районах Києва та області частина споживачів залишилась без світла.

"Щойно дозволять безпекові умови, бригади оперативно розпочнуть відновлення електропостачання. Енергетики роблять все можливе для якнайшвидшого відновлення світла", - йдеться у повідомленні.

Також у Міненерго уточнили, що оперативна інформація про наслідки атак і стан енергосистеми публікується виключно на офіційних ресурсах.

В "Укренерго" додали, що "оцінка наслідків завданих ворогом пошкоджень та оперативні аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті одразу після відбою повітряної тривоги, яка наразі триває на Київщині".

Також енергетики закликали споживачів максимально ощадливо користуватися світлом та обмежити потужні електроприлади.

Оновлено о 22.54

Пізніше міський голова Києва Віталій Кличко повдомив про зниження тиску води в системі правобережної частини столиці у таких районах як:

Голосіївський,

Святошинський,

Соломʼянський,

Шевченківський.

Це сталося через пошкодження енергообʼєктів у Київській області.

"Фахівці перемикають живлення на водопровідних станціях", - додав він.