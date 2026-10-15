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Частина Києва та області без світла: ворог влучив в енергооб'єкт

22:48 15.10.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Бджола
Ілюстративне фото (Колаж РБК-Україна)

Ворог знову порушив енергетичне перемир'я і ударив по об’єкту критичної енергоінфраструктури на Київщині. У кількох районах столиці та області відбулися аварійні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви Міненерго у Telegram і "Укренерго" у Telegram.

Аварійні відключення на Київщині

У Міненерго зазначили, що внаслідок чергової російської атаки на енергооб’єкт в окремих районах Києва та області частина споживачів залишилась без світла.

"Щойно дозволять безпекові умови, бригади оперативно розпочнуть відновлення електропостачання. Енергетики роблять все можливе для якнайшвидшого відновлення світла", - йдеться у повідомленні.

Також у Міненерго уточнили, що оперативна інформація про наслідки атак і стан енергосистеми публікується виключно на офіційних ресурсах.

В "Укренерго" додали, що "оцінка наслідків завданих ворогом пошкоджень та оперативні аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті одразу після відбою повітряної тривоги, яка наразі триває на Київщині".

Також енергетики закликали споживачів максимально ощадливо користуватися світлом та обмежити потужні електроприлади.

Оновлено о 22.54

Пізніше міський голова Києва Віталій Кличко повдомив про зниження тиску води в системі правобережної частини столиці у таких районах як:

  • Голосіївський,
  • Святошинський,
  • Соломʼянський,
  • Шевченківський.

Це сталося через пошкодження енергообʼєктів у Київській області.

"Фахівці перемикають живлення на водопровідних станціях", - додав він.

Раніше РБК-Україна писало, що окупанти атакували Луцьк 15 жовтня. Після удару в деяких жителів зникло світло та вода.

Крім того, 14 жовтня росіяни атакували всі київські ТЕЦ під час масового нічного удару. Також ворог бив по критично важливих обʼєктах у Київській області, які забезпечують живлення столиці й центральних регіонів.

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