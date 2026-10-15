Частина Києва та області без світла: ворог влучив в енергооб'єкт

Ворог знову порушив енергетичне перемир'я і ударив по об’єкту критичної енергоінфраструктури на Київщині. У кількох районах столиці та області відбулися аварійні відключення світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви Міненерго у Telegram і "Укренерго" у Telegram.
У Міненерго зазначили, що внаслідок чергової російської атаки на енергооб’єкт в окремих районах Києва та області частина споживачів залишилась без світла.
"Щойно дозволять безпекові умови, бригади оперативно розпочнуть відновлення електропостачання. Енергетики роблять все можливе для якнайшвидшого відновлення світла", - йдеться у повідомленні.
Також у Міненерго уточнили, що оперативна інформація про наслідки атак і стан енергосистеми публікується виключно на офіційних ресурсах.
В "Укренерго" додали, що "оцінка наслідків завданих ворогом пошкоджень та оперативні аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті одразу після відбою повітряної тривоги, яка наразі триває на Київщині".
Також енергетики закликали споживачів максимально ощадливо користуватися світлом та обмежити потужні електроприлади.
Пізніше міський голова Києва Віталій Кличко повдомив про зниження тиску води в системі правобережної частини столиці у таких районах як:
Це сталося через пошкодження енергообʼєктів у Київській області.
"Фахівці перемикають живлення на водопровідних станціях", - додав він.
Раніше РБК-Україна писало, що окупанти атакували Луцьк 15 жовтня. Після удару в деяких жителів зникло світло та вода.
Крім того, 14 жовтня росіяни атакували всі київські ТЕЦ під час масового нічного удару. Також ворог бив по критично важливих обʼєктах у Київській області, які забезпечують живлення столиці й центральних регіонів.