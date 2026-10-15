Часть Киева и области без света: враг попал в энергообъект

Аварийные отключения в Киевской области

В Минэнерго отметили, что в результате очередной российской атаки на энергообъект в отдельных районах Киева и области часть потребителей осталась без света.

"Только что позволят условия безопасности, бригады оперативно начнут восстановление электроснабжения. Энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления света", - говорится в сообщении.

Также в Минэнерго уточнили, что оперативная информация о последствиях атак и состоянии энергосистемы публикуется исключительно на официальных ресурсах.

В "Укрэнерго" добавили, что "оценка последствий нанесенных врагом повреждений и оперативные аварийно-восстановительные работы будут начаты сразу после отбоя воздушной тревоги, которая продолжается в Киевской области".

Также энергетики призвали потребителей максимально экономно пользоваться светом и ограничить мощные электроприборы.

Обновлено в 22.54

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил о снижении давления воды в системе правобережной части столицы в таких районах как:

Голосеевский,

Святошинский,

Соломенский,

Шевченковский.

Это произошло из-за повреждения энергообъектов в Киевской области.

"Специалисты переключают питание на водопроводных станциях", - добавил он.