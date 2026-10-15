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Часть Киева и области без света: враг попал в энергообъект

22:48 15.10.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
Иллюстративное фото (Коллаж РБК-Украина)

Враг снова нарушил энергетическое перемирие и ударил по объекту критической энергоинфраструктуры в Киевской области. В нескольких районах столицы и области произошли аварийные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления Минэнерго в Telegram и "Укрэнерго" в Telegram.

Аварийные отключения в Киевской области

В Минэнерго отметили, что в результате очередной российской атаки на энергообъект в отдельных районах Киева и области часть потребителей осталась без света.

"Только что позволят условия безопасности, бригады оперативно начнут восстановление электроснабжения. Энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления света", - говорится в сообщении.

Также в Минэнерго уточнили, что оперативная информация о последствиях атак и состоянии энергосистемы публикуется исключительно на официальных ресурсах.

В "Укрэнерго" добавили, что "оценка последствий нанесенных врагом повреждений и оперативные аварийно-восстановительные работы будут начаты сразу после отбоя воздушной тревоги, которая продолжается в Киевской области".

Также энергетики призвали потребителей максимально экономно пользоваться светом и ограничить мощные электроприборы.

Обновлено в 22.54

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил о снижении давления воды в системе правобережной части столицы в таких районах как:

  • Голосеевский,
  • Святошинский,
  • Соломенский,
  • Шевченковский.

Это произошло из-за повреждения энергообъектов в Киевской области.

"Специалисты переключают питание на водопроводных станциях", - добавил он.

Ранее РБК-Украина писало, что оккупанты атаковали Луцк 15 октября. После удара у некоторых жителей исчезли свет и вода.

Кроме того, 14 октября россияне атаковали все киевские ТЭЦ во время массового ночного удара. Также враг бил по критически важным объектам в Киевской области, обеспечивающим энергетику столицы и центральных регионов.

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