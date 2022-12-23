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Частина Києва сьогодні може залишитись без води: у чому причина

Фото: частина Києва сьогодні може залишитись без води (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

З вечора п'ятниці, 23 грудня та до 7 ранку суботи, 24 грудня, у частині Подільського району спостерігатимуться проблеми із водопостачанням. Проводитимуться аварійні роботи на одній із насосних водопровідних станцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київводоканал".

"Сьогодні вночі "Київводоканал" проводитиме аварійні роботи на одній з насосних водопровідних станцій. Тому з 23:00 23 грудня до 7:00 24 грудня очікується пониження тиску у мережах водопостачання з можливою відсутністю води на верхніх поверхах у частині Подільського району", - йдеться в повідомленні.

Мова йде про наступні житлові масиви:

  • Виноградар;
  • Куренівка;
  • Пріорка;
  • Мостицький;
  • Вітряні гори.

"Роботи проводитимуться у нічний час, щоб мінімізувати незручності для споживачів. Просимо за необхідності зробити запас води", - додають в водоканалі.

Як повідомлялось, у Києві та області продовжують застосовувати екстрені відключення світла. Тому графіки наразі не діють.

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Київ