Часть Киева сегодня может остаться без воды: в чем причина

С вечера пятницы, 23 декабря и до 7 утра субботы, 24 декабря, в части Подольского района будут наблюдаться проблемы с водоснабжением. Будут проводиться аварийные работы на одной из насосных водопроводных станций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Киевводоканал ".

"Сегодня ночью "Киевводоканал" будет проводить аварийные работы на одной из насосных водопроводных станций. Поэтому с 23:00 23 декабря по 7:00 24 декабря ожидается понижение давления в сетях водоснабжения с возможным отсутствием воды на верхних этажах в части Подольского района", - говорится в сообщении .

Речь идет о следующих жилых массивах:

Виноградарь;

Куреневка;

Приорка;

Мостицкий;

Ветряные горы.

"Работы будут проводиться в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для потребителей. Просим при необходимости совершить запас воды", - добавляют в водоканале.