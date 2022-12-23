Частина Києва сьогодні може залишитись без води: у чому причина
З вечора п'ятниці, 23 грудня та до 7 ранку суботи, 24 грудня, у частині Подільського району спостерігатимуться проблеми із водопостачанням. Проводитимуться аварійні роботи на одній із насосних водопровідних станцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київводоканал".
"Сьогодні вночі "Київводоканал" проводитиме аварійні роботи на одній з насосних водопровідних станцій. Тому з 23:00 23 грудня до 7:00 24 грудня очікується пониження тиску у мережах водопостачання з можливою відсутністю води на верхніх поверхах у частині Подільського району", - йдеться в повідомленні.
Мова йде про наступні житлові масиви:
- Виноградар;
- Куренівка;
- Пріорка;
- Мостицький;
- Вітряні гори.
"Роботи проводитимуться у нічний час, щоб мінімізувати незручності для споживачів. Просимо за необхідності зробити запас води", - додають в водоканалі.
Як повідомлялось, у Києві та області продовжують застосовувати екстрені відключення світла. Тому графіки наразі не діють.
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