Частина Києва сьогодні може залишитись без води: у чому причина

З вечора п'ятниці, 23 грудня та до 7 ранку суботи, 24 грудня, у частині Подільського району спостерігатимуться проблеми із водопостачанням. Проводитимуться аварійні роботи на одній із насосних водопровідних станцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Київводоканал ".

"Сьогодні вночі "Київводоканал" проводитиме аварійні роботи на одній з насосних водопровідних станцій. Тому з 23:00 23 грудня до 7:00 24 грудня очікується пониження тиску у мережах водопостачання з можливою відсутністю води на верхніх поверхах у частині Подільського району", - йдеться в повідомленні.

Мова йде про наступні житлові масиви:

Виноградар;

Куренівка;

Пріорка;

Мостицький;

Вітряні гори.

"Роботи проводитимуться у нічний час, щоб мінімізувати незручності для споживачів. Просимо за необхідності зробити запас води", - додають в водоканалі.