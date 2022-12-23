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Часть Киева сегодня может остаться без воды: в чем причина

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Киев, Пятница 23 декабря 2022 14:03
Часть Киева сегодня может остаться без воды: в чем причина Фото: часть Киева сегодня может остаться без воды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

С вечера пятницы, 23 декабря и до 7 утра субботы, 24 декабря, в части Подольского района будут наблюдаться проблемы с водоснабжением. Будут проводиться аварийные работы на одной из насосных водопроводных станций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевводоканал".

"Сегодня ночью "Киевводоканал" будет проводить аварийные работы на одной из насосных водопроводных станций. Поэтому с 23:00 23 декабря по 7:00 24 декабря ожидается понижение давления в сетях водоснабжения с возможным отсутствием воды на верхних этажах в части Подольского района", - говорится в сообщении .

Речь идет о следующих жилых массивах:

  • Виноградарь;
  • Куреневка;
  • Приорка;
  • Мостицкий;
  • Ветряные горы.

"Работы будут проводиться в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для потребителей. Просим при необходимости совершить запас воды", - добавляют в водоканале.

Как сообщалось, в Киеве и области продолжают применять экстренные отключения света. Поэтому графики пока не действуют.

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