Частина Києва після атаки РФ досі без тепла: у КМДА назвали райони

"Частина споживачів міста тимчасово залишаються без теплопостачання через нічний обстріл у Києві", - йдеться у повідомленні.

У КМДА уточнили, що наразі постачання тепла не здійснюється для частини споживачів в Оболонському, Шевченківському, Подільському, Соломʼянському та Святошинському районах.

"Комунальні служби міста зараз працюють на місцях: усувають наслідки атаки й повернуть тепло в будинки одразу після ліквідації", - додали у дописі.

Також Київській міській державній адміністрації розповіли, що енергопостачання водопровідних об'єктів "Київводоканалу" стабілізовано, тож тиск у водопровідних мережах в усіх районах повернули до нормативних.

"Наразі водопостачання столиці здійснюється у повному обсязі, водопровідні насосні станції "Київводоканалу" працюють в штатному режимі", - резюмували у КМДА.