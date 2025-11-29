Частина Києва після атаки РФ досі без тепла: у КМДА назвали райони

У Києві частина міста досі без тепла внаслідок нічної атаки РФ. Наразі комунальники працюють і повернуть теплопостачання одразу після ліквідації наслідків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.
"Частина споживачів міста тимчасово залишаються без теплопостачання через нічний обстріл у Києві", - йдеться у повідомленні.
У КМДА уточнили, що наразі постачання тепла не здійснюється для частини споживачів в Оболонському, Шевченківському, Подільському, Соломʼянському та Святошинському районах.
"Комунальні служби міста зараз працюють на місцях: усувають наслідки атаки й повернуть тепло в будинки одразу після ліквідації", - додали у дописі.
Також Київській міській державній адміністрації розповіли, що енергопостачання водопровідних об'єктів "Київводоканалу" стабілізовано, тож тиск у водопровідних мережах в усіх районах повернули до нормативних.
"Наразі водопостачання столиці здійснюється у повному обсязі, водопровідні насосні станції "Київводоканалу" працюють в штатному режимі", - резюмували у КМДА.
Нагадаємо, що в ніч на 29 листопада російські окупанти здійснили комбінований удар по столиці України. Ворог запустив ударні дрони та різні типи ракет. Атака була здійснена фактично протягом всієї ночі та зранку.
Внаслідок обстрілу пошкоджено було зафіксовано у 7 районах: Шевченківському, Солом'янському, Святошинському, Дніпровському, Оболонському, Дарницькому та Голосіївському.
Зокрема, були пошкоджені будинки, горіли висотки, а під ранок у деяких районах столиці фіксувалися перебої зі світлом. Пізніше стало відомо, що знеструмлено понад 500 тисяч споживачів. Окрім того, на правому березі був знижений тиск в системах водопостачання.
Також станом на 12:00, у Києві було відомо про 37 постраждалих людей, а у КМВА писали також про двох загиблих.
Детальніше про наслідки атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.