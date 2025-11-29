RU

Обстрел Киева Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Часть Киева после атаки РФ до сих пор без тепла: в КГГА назвали районы

Фото: без теплоснабжения сейчас потребители пяти районов столицы (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Киеве часть города до сих пор без тепла в результате ночной атаки РФ. Сейчас коммунальщики работают и вернут теплоснабжение сразу после ликвидации последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.

"Часть потребителей города временно остаются без теплоснабжения из-за ночного обстрела в Киеве", - говорится в сообщении.

В КГГА уточнили, что сейчас поставки тепла не осуществляются для части потребителей в Оболонском, Шевченковском, Подольском, Соломенском и Святошинском районах.

"Коммунальные службы города сейчас работают на местах: устраняют последствия атаки и вернут тепло в дома сразу после ликвидации", - добавили в сообщении.

Также Киевской городской государственной администрации рассказали, что энергоснабжение водопроводных объектов "Киевводоканала" стабилизировано, поэтому давление в водопроводных сетях во всех районах вернули к нормативным.

"Сейчас водоснабжение столицы осуществляется в полном объеме, водопроводные насосные станции "Киевводоканала" работают в штатном режиме", - резюмировали в КГГА.

Масштабный обстрел Киева

Напомним, что в ночь на 29 ноября российские оккупанты осуществили комбинированный удар по столице Украины. Враг запустил ударные дроны и различные типы ракет. Атака была осуществлена фактически в течение всей ночи и утром.

В результате обстрела повреждения были зафиксированы в 7 районах: Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Днепровском, Оболонском, Дарницком и Голосеевском.

В частности, были повреждены дома, горели высотки, а под утро в некоторых районах столицы фиксировались перебои со светом. Позже стало известно, что обесточены более 500 тысяч потребителей. Кроме того, на правом берегу было снижено давление в системах водоснабжения.

Также по состоянию на 12:00, в Киеве было известно о 37 пострадавших людях, а в КГВА писали также о двух погибших.

Подробнее о последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.

