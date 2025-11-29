Часть Киева после атаки РФ до сих пор без тепла: в КГГА назвали районы

"Часть потребителей города временно остаются без теплоснабжения из-за ночного обстрела в Киеве", - говорится в сообщении.

В КГГА уточнили, что сейчас поставки тепла не осуществляются для части потребителей в Оболонском, Шевченковском, Подольском, Соломенском и Святошинском районах.

"Коммунальные службы города сейчас работают на местах: устраняют последствия атаки и вернут тепло в дома сразу после ликвидации", - добавили в сообщении.

Также Киевской городской государственной администрации рассказали, что энергоснабжение водопроводных объектов "Киевводоканала" стабилизировано, поэтому давление в водопроводных сетях во всех районах вернули к нормативным.

"Сейчас водоснабжение столицы осуществляется в полном объеме, водопроводные насосные станции "Киевводоканала" работают в штатном режиме", - резюмировали в КГГА.