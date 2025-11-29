Часть Киева после атаки РФ до сих пор без тепла: в КГГА назвали районы

В Киеве часть города до сих пор без тепла в результате ночной атаки РФ. Сейчас коммунальщики работают и вернут теплоснабжение сразу после ликвидации последствий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.
"Часть потребителей города временно остаются без теплоснабжения из-за ночного обстрела в Киеве", - говорится в сообщении.
В КГГА уточнили, что сейчас поставки тепла не осуществляются для части потребителей в Оболонском, Шевченковском, Подольском, Соломенском и Святошинском районах.
"Коммунальные службы города сейчас работают на местах: устраняют последствия атаки и вернут тепло в дома сразу после ликвидации", - добавили в сообщении.
Также Киевской городской государственной администрации рассказали, что энергоснабжение водопроводных объектов "Киевводоканала" стабилизировано, поэтому давление в водопроводных сетях во всех районах вернули к нормативным.
"Сейчас водоснабжение столицы осуществляется в полном объеме, водопроводные насосные станции "Киевводоканала" работают в штатном режиме", - резюмировали в КГГА.
Напомним, что в ночь на 29 ноября российские оккупанты осуществили комбинированный удар по столице Украины. Враг запустил ударные дроны и различные типы ракет. Атака была осуществлена фактически в течение всей ночи и утром.
В результате обстрела повреждения были зафиксированы в 7 районах: Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Днепровском, Оболонском, Дарницком и Голосеевском.
В частности, были повреждены дома, горели высотки, а под утро в некоторых районах столицы фиксировались перебои со светом. Позже стало известно, что обесточены более 500 тысяч потребителей. Кроме того, на правом берегу было снижено давление в системах водоснабжения.
Также по состоянию на 12:00, в Киеве было известно о 37 пострадавших людях, а в КГВА писали также о двух погибших.
Подробнее о последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.