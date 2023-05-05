Частина Ірпеня залишилися без світла: у чому причина

Зазначається, що сьогодні о 07:24 аварійно відключились 3 кабельні лінії, що живлять частину жителів Ірпеня. Бригада енергетиків вже шукає місце пошкодження, щоб розпочинати ремонт.

Наразі терміни ремонту невідомі. Також жителів Ірпеня попередили про можливі перебої зі світлом у зв’язку з оперативними перемиканнями на одній з високовольтних підстанцій, де ведуться роботи.

Нагадаємо, у деяких населених пунктах Київській області були перебої зі світлом через вітряну погоду.

Також у ніч на 3 травня російські окупанти скинули авіабомби на енергетичний об'єкт у Сумській області. Внаслідок атаки 4 тисячі абонентів залишилися без світла.

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