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Частина Ірпеня залишилися без світла: у чому причина

Фото: в Ірпені частково зникло світло (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Ірпені Київської області у п'ятницю, 5 травня, частково зникло світло. Причиною відключення стала аварія на електромережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Маркушина в Telegram.

Зазначається, що сьогодні о 07:24 аварійно відключились 3 кабельні лінії, що живлять частину жителів Ірпеня. Бригада енергетиків вже шукає місце пошкодження, щоб розпочинати ремонт.

Наразі терміни ремонту невідомі. Також жителів Ірпеня попередили про можливі перебої зі світлом у зв’язку з оперативними перемиканнями на одній з високовольтних підстанцій, де ведуться роботи.

Нагадаємо, у деяких населених пунктах Київській області були перебої зі світлом через вітряну погоду.

Також у ніч на 3 травня російські окупанти скинули авіабомби на енергетичний об'єкт у Сумській області. Внаслідок атаки 4 тисячі абонентів залишилися без світла.

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Київська областьвідключеня світлаЕлектроенергіяИрпень