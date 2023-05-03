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Без світла 4 тисячі абонентів. РФ авіабомбами знищила енергооб'єкт у Сумській області

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Суми, Середа 03 травня 2023 12:25
Без світла 4 тисячі абонентів. РФ авіабомбами знищила енергооб'єкт у Сумській області Фото: через попадання російських КАБів по енергоб'єкту в Сумській області 4 тисячі абонентів залишилися без світла (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі на середу, 3 травня, російські військові скинули дві авіабомби у прикордонні Сумської області через що був знищений один з об’єктів розподільчих електромереж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Ворог знову завдав пошкоджень в мережах обленерго. У Сумській області двома авіабомбами прицільно знищено один з об’єктів розподільчих електромереж, без світла залишилось понад 4 тисячі абонентів", - йдеться в повідомленні.

Як додають в компанії, артобстрілами також пошкоджені розподільчі мережі в Чернігівській, Харківській, Донецькій областях.

"Там де дозволяє безпекова ситуація, тривають ремонтні роботи", - додали в "Укренерго".

Як повідомлялось, вночі на середу, 3 травня, російські окупанти завдали авіаудару по селищу Свеса Сумської області, скинувши два КАБи на навчальний заклад та підприємство.

Нагадаємо, за квітень російські окупанти досить інтенсивно обстрілювали прикордонні регіони України, причому використовуючи авіацію. Але найчастіше Росія атакувала цей місяць Сумську область.

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