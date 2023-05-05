Часть Ирпеня осталась без света: в чем причина

Отмечается, что сегодня в 07:24 аварийно отключились 3 кабельные линии, питающие часть жителей Ирпеня. Бригада энергетиков уже ищет место повреждения, чтобы приступить к ремонту.

В настоящее время сроки ремонта неизвестны. Также жителей Ирпеня предупредили о возможных перебоях со светом в связи с оперативными переключениями на одной из высоковольтных подстанций, где ведутся работы.

Напомним, в некоторых населенных пунктах Киевской области были перебои со светом из-за ветреной погоды.

Также в ночь на 3 мая российские оккупанты сбросили авиабомбы на энергетический объект в Сумской области. В результате атаки 4 тысячи абонентов остались без света.

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