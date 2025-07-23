Частина індикаторів Ukraine Facility у сфері транспорту вже виконана: Шуляк розповіла деталі

Більшість із цих індикаторів - у відповідальності Верховної Ради, оскільки йдеться про системні законодавчі зміни. Тому одним з ключових напрямів парламентської роботи на сьогодні є реалізація цієї дорожньої карти реформ.

Шуляк підкреслила, що вичерпний перелік завдань - 150 індикаторів Ukraine Facility - є переважно завданням для парламенту і без оновлення законодавчої бази Україна не зможе реалізувати передбачені реформи.

"Інфраструктура - одна з найбільших складових Ukraine Facility. Загальний обсяг підтримки ЄС у цьому напрямі розподілено на три компоненти. Понад 38 млрд євро - пряма підтримка бюджету. Понад 6 млрд євро - інвестиційний фонд, доступний і для державних, і для приватних проєктів, понад 4 млрд євро - технічна допомога уряду", - пояснила Шуляк.

При цьому вона зауважила, що Ukraine Facility - програма не лише про фінанси, а про впровадження політик, планування, проєктну реалізацію на місцях і саме місцевий рівень, наголосила парламентарка, має ключове значення в інфраструктурному відновленні.

"У секторі транспорту Україна взяла на себе низку зобов’язань. Серед них – ухвалення Національної транспортної стратегії до 2030 року, імплементація європейських регламентів у сфері тарифоутворення, реформа залізничного транспорту, підтримка дорожньої інфраструктури, розвиток судноплавства й портових послуг", - повідомила Олена Шуляк.

Вона додала, що частина індикаторів уже виконана. Зокрема, уряд затвердив транспортну стратегію та стратегію прикордонної інфраструктури з ЄС і Молдовою. Крім цього, в межах Ukraine Facility ключовим зобов’язанням є ухвалення Закону про залізничний транспорт у третьому кварталі 2025 року.

Він визначає рамки для демонополізації, регулювання тарифів, гарантії безпеки перевезень та умови для інвестицій у галузь, також виділення в окремі юридичні особи напрямків пасажирських та вантажних перевезень, а також створення інфраструктурної компанії.

"Цей закон має стати основою для поетапної лібералізації ринку, відкриття доступу для приватної тяги, створення незалежного регулятора та впровадження справедливих і прозорих правил доступу до інфраструктури", - повідомила Шуляк.

Вона також звернула увагу на те, що індикатори стосуються не лише транспортної логістики. Надважливою частиною інфраструктури є житло – сфера, яка найбільше постраждала внаслідок повномасштабної війни. Наразі понад 65 млн кв. м. житла зруйновано чи пошкоджено, а понад 5 млн українців мають статус ВПО, а черги на житло перевищують 600 тисяч родин.

"Житлова політика - це теж інфраструктура. І ЄС через Ukraine Facility закладає індикатори, які мають забезпечити в Україні сучасний, європейський підхід до формування житлової політики", - зазначила Шуляк.

На думку Шуляк, це перший за багато років крок до нової житлової політики.

"Сьогодні Комітет уже створив робочу групу, яка напрацьовує зміни до другого читання», - повідомила Олена Шуляк.

Наостанок народна депутатка наголосила, що реалізація індикаторів Ukraine Facility потребує системного підходу, узгодження стратегій між міністерствами та громадами, а також діалогу з бізнесом.

"Інфраструктурні реформи мають реалізовуватись не "згори донизу", а й за участю місцевої влади, бізнесу та громадського сектору", - зазначила Олена Шуляк.