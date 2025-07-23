У Раді готуються до розгляду законопроєкту щодо реформи житлової політики: Шуляк розповіла деталі

У парламенті почали готувати до другого читання законопроєкт "Про основні засади житлової політики" (№12377), ухвалення якого запустить в Україні масштабну житлову реформу, що покликана, зокрема, вирішити питання квартирних черг.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк.

За її словами, рішення про створення робочої групи з підготовки проєкту закону до другого читання ухвалив 23 липня комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування.

"Згідно з умовами програми Ukraine Facility, за якою Україна отримує 50 млрд євро, імплементація закону щодо житлової політики має відбутися не пізніше 4 кварталу поточного року", - наголосила Шуляк.

За її словами, 23 липня на засіданні Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування було ухвалене рішення щодо створення робочої групи з доопрацювання та підготовки до другого читання проєкту Закону України про основні засади житлової політики (№12377).

"Керувати групою будемо спільно з колегами Ганною Бондар та Андрієм Стріхарським. Тому запрошую представників експертного та громадського середовища, влади різних рівнів та громад, представників міжнародних організацій та донорів, міністерств та всіх інших пропонувати склад робочої групи, який вже розпочинаємо формувати при комітет", - зазначила Шуляк.

Парламентарка також додала, що, як показала практика підготовки законопроєкту до першого читання, коли комітет спільно з партнерами ініціювали публічні консультації стосовно цієї законодавчої ініціативи, зібрали позиції експертів, громад і організацій, а також підготували великий аналітичний звіт, частину якого тоді було враховано - формування законодавчих змін спільно із суспільством надважливе.

"Тому будемо працювати над законопроєктом до другого читання прозоро, відкрито, а головне - разом!" - резюмувала народна депутатка.