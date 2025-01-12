Частина Херсона залишилася без світла та тепла після обстрілу

За його словами, внаслідок обстрілу значно пошкоджено електромережу Дніпровського району Херсона. Район частково без електрики - знеструмлено близько 22 900 споживачів.

Через відключення світла рух електротранспорту у Херсоні тимчасово обмежили. Маршрути не працюватимуть по вулиці Кулика. На лініях залишається 10 тролейбусів, які працюють по скорочених маршрутах.

Також у Дніпровському районі пошкоджено теплові мережі. Без опалення залишилися 20 багатоквартирних будинків.