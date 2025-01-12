Часть Херсона осталась без света и тепла после обстрела

По его словам, в результате обстрела значительно повреждена электросеть Днепровского района Херсона. Район частично без электричества - обесточены около 22 900 потребителей.

Из-за отключения света движение электротранспорта в Херсоне временно ограничили. Маршруты не будут работать по улице Кулика. На линиях остается 10 троллейбусов, которые работают по сокращенным маршрутам.

Также в Днепровском районе повреждены тепловые сети. Без отопления остались 20 многоквартирных домов.