Частина Херсона лишилася без світла через російський обстріл

"Після російських обстрілів частина нашої громади без електропостачання. Окупанти частково позбавили електрики Корабельний і Центральний райони, а також Молодіжне, Наддніпрянське, Інженерне, частково Зеленівку", - поінформував чиновник.

За його словами, спеціалісти "Херсонобленерго" вивчають об'єми пошкоджень. Також проводяться обстеження мереж.

"Під час відновлювальних робіт можливі перебої з електропостачанням", - попередив начальник Херсонської МВА.

Масований обстріл Херсона 13 березня

Як повідомлялося раніше, у ніч проти 13 березня російські терористи масовано обстріляли Херсон, розповіла місцева влада. Ворожі удари по місту розпочали ся після опівночі.

Вже вранці стало відомо, що внаслідок ворожого артобстрілу у Херсоні загинула 42-річна жінка, яка отримала травми, несумісні з життям.

Крім того, у Дніпровському районі Херсона російські окупанти атакували з дрона 60-річного місцевого жителя. Чоловік був у машині. Він отримав уламкові поранення спини та нижніх кінцівок.

Також у МВА поінформували, що внаслідок російської атаки у Дніпровському районі Херсона спостерігається падіння тиску в мережі газопостачання.